Nach einem knapp freundlichen Wochenauftakt geht es am Schweizer Aktienmarkt auch am Dienstag leicht aufwärts.Zürich - Nach einem knapp freundlichen Wochenauftakt geht es am Schweizer Aktienmarkt auch am Dienstag leicht aufwärts. Nachdem der Leitindex in der Vorwoche noch mit einem deutlichen Minus geschlossen hatte, kam es am Montag zu einer zaghaften Gegenbewegung. Während die Nachrichtenfront überschaubar ist, warteten Investoren aktuell vor allem auf die neuesten Konjunkturdaten aus den USA.

