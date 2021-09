In der ersten Jahreshälfte 2021 stammte mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland aus konventionellen Energiequellen. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) machten fossile und nukleare Energieträger im ersten Halbjahr 2021 in Deutschland 56 Prozent der Stromerzeugung aus. Damit haben diese im Vergleich zur ersten Jahreshälfte 2020 wieder um gut ein Fünftel zugelegt. Während im Vorjahreszeitraum die Windenergie die wichtigste Energiequelle war, lieferte sie in diesem Frühjahr wetterbedingt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...