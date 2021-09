Ich zeige dir zwei Finanz-Aktien aus den USA. Beide Unternehmen zahlen eine ordentliche Dividende an ihre Aktionäre. Am 15. September ist bereits der Ex-Dividenden-Tag. Heute möchte ich dir zwei interessante Dividenden-Aktien vorstellen, die mit hoher Dividendenrendite und niedriger Payout Ratio glänzen. Und das Beste: Beide Dividenden kannst du noch in diesem Monat absahnen, wenn du schnell handelst. Western Union steigert seit 10 Jahren seine Dividende In den vergangenen drei Jahren kletterte ...

