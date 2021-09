Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Weiterhin ist das Emissionsgeschehen im Covered-Bond-Segment rege und übertrifft zahlenmäßig die Aktivitäten der SSAs, auch in der Pipeline, so die Analysten der Helaba.So sei gestern die My Money Bank mit einem 10-jährigen Papier zu MS +8 erfolgreich gewesen. Das Buch der 500-Mio.-EUR-Emission habe bei 1,4 Mrd. EUR und die Guidance bei +11 gelegen. In der Pipeline finde sich weitere gedeckte Ware, diesmal neben der Iccrea Banca mit konventionellem Material auch mit der Nord/LB, der UniCredit und der Eurocaja Rural aus dem ESG-Bereich, sodass kräftige Nachfrage garantiert scheine. Zudem habe sich NGEU für morgen mit einer 7-jährigen Laufzeit angekündigt und werde SSAs volumenmäßig wieder an die Spitze katapultieren. ...

