Hannover (www.anleihencheck.de) - Ein Blick auf den Kalender mit den zur Veröffentlichung anstehenden Wirtschaftsdaten lässt schon erkennen, dass wieder einmal überwiegend Impulse nur aus den USA zu erwarten sind, so Dr. Tobias Basse und Bernd Krampen von der NORD/LB.Zumindest von den Wirtschaftsindikatoren, die die Marktteilnehmer in den kommenden Tagen in die Kurse einzuarbeiten haben würden, dürften nur jene aus den USA das Potenzial besitzen, die Finanzmärkte in Bewegung zu bringen. Dazu würden die Einzelhandelsumsätze, die Industrieproduktion, die Konsumentenpreise sowie die ersten Umfrageergebnisse für den Berichtsmonat September aus dem Unternehmenssektor und unter privaten Verbrauchern gehören. Das Highlight dürfte am Donnerstag mit den US-Einzelhandelsumsätzen anstehen: Nach einem bereits schwachen Monat Juli würden auch die Zahlen für den August unfreundlich ausfallen. Einerseits sei dies als eine Art Normalisierung nach den starken Daten im Frühsommer aufzufassen, andererseits bremse der Wiederanstieg der Neuinfektionszahlen von Covid-19 durchaus den Konsumrausch - zumindest gesamtwirtschaftlich gesehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...