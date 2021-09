Die Aktie von Varta (VAR1.DE) legt am Dienstag um 1,02% auf 125,85 Euro zu und stößt auf die langfristige Aufwärtstrendlinie, die bereits am gestrigen Handelstag getestet wurde. Im Februar und August hatte sich der Kurs schwer getan, sich dem Allzeithoch, das am 28. Januar (179,80 Euro) ausgebildet wurde, anzunähern und wurde daraufhin zurückgeworfen. Ein Abpraller an der Trendlinie könnte zu neuen Einstiegen ermutigen, wobei sich das charttechnische Bild erst bei einem Ausbruch über das lokale ...

