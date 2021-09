Recruiter:innen, aufgepasst! Du oder dein Unternehmen seid noch auf der Suche nach neuen Talenten aus der Digitalwirtschaft? Dann bist du bei t3n genau richtig. Und: Du kannst jetzt eins von 30 3er-Jobs-Pakete Light gewinnen. Grafik: t3n Wo findet man am besten digitale Pioniere? Na da, wo sie sich am meisten tummeln: t3n.de/jobs ist die Recruiting-Plattform für Macher:innen und Vordenker:innen der Digitalwirtschaft. Hier erreichst du die Talente, die wirklich zu dir passen. Da kommt ein Gewinnspiel doch auch gerade recht: Nutze jetzt deine Chance und gewinne eins von 30 3er-Jobs-Paketen Light. Hört sich gut an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...