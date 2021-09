Die britische Sporteinzelhandelskette JD Sports Fashion Plc (ISIN: GB00BYX91H57) wird keine Zwischendividende an die Aktionäre ausschütten, wie der Konzern am Dienstag bei Vorlage der Halbjahreszahlen mitteilte. JD Sports begründete dies mit den weiterhin potentiell möglichen Restriktionen. Im kommenden Jahr sei aber "potentiell eine höhere Schlussdividende möglich", wie weiter berichtet wurde. Das Unternehmen zahlt seine Dividende normalerweise in zwei Tranchen aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...