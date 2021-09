Köln (ots) -Die Amazon-Agentur Amzkey Deutschland GmbH ist ab sofort auch auf Instagram zu finden. Auf dem Instagramprofil werden Einsichten in die Arbeit der Amazon Agentur gegeben. Neben Bildern und Videos der Mitarbeiter werden Kundenmeinungen und Fakten rund um Amazon geteilt.Geschäftsführer Nils Kröger: "Durch die sozialen Medien erhalten Unternehmen eine wichtige Chance, sich ihren Kunden anzunähern - diese Chance möchten wir nutzen. Nicht nur möchten wir die Meinung unserer bestehenden Kunden veröffentlichen, auch unser Team wird einzeln vorgestellt und wissenswerte Fakten verbreitet."Das Ziel des Instagramprofils ist vor allem, den bestehenden und auch zukünftigen Kunden einen tieferen Einblick in das Unternehmen zu geben. So wird die Arbeit der Amazon Agentur transparenter und das Team bekommt ein Gesicht - die Abonennten erhalten abwechslungsreiche Einblicke in die Tätigkeit der Agentur."Unsere Kunden können uns jetzt von einer völlig anderen Seite kennenlernen und Einblicke in unsere Firma erhalten. Außerdem können häufige Fragen vorab geklärt werden und auch Interessenten können sich im Voraus großflächig über uns informieren", erklärt Kröger abschließend.Über AmzkeyDie Amzkey Deutschland GmbH ist die am schnellsten wachsende Amazon-Agentur in Deutschland, die sowohl Konzerne als auch Mittelständler bei der Steigerung des Wachstums ihres Geschäfts und Umsatzes auf dem Amazon-Marktplatz unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2014 wurde für über 500 Unternehmen der ganzheitliche Amazon-Auftritt verkaufspsychologisch optimiert. Dabei erstellt die TÜV-zertifizierte Agentur für ihre Kunden unter anderem Produktfotos, Werbetexte, schaltet effiziente Werbekampagnen und generiert richtlinienkonforme Produktbewertungen. Das Unternehmen ist offizieller Amazon-Partner. Mehr Informationen finden Sie unter: www.amzkey.com.Pressekontakt:Ruben SchäferPressesprecherE-Mail: presse@amzkey.comTelefon: +49 1525 7045918Web: https://www.amzkey.comAmzkey Deutschland GmbHZollstockgürtel 6550969 KölnOriginal-Content von: Amzkey Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155086/5019566