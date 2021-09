Auf einem Bio-Obsthof in Gelsdorf in Rheinland-Pfalz steht seit kurzem die erste Agri-PV-Anlage für Äpfel und Spalierobst in Deutschland. Baywa r.e. und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE wollen mit der Forschungsanlage Erfahrungen zu Agri-PV im Obstbau sammeln. Die Versuchsfläche ist insgesamt rund 9.100 m2 groß. Die Agri-PV-Anlage überspannt etwa ein Drittel der Fläche. Sie hat eine Leistung von 258 kW.Ziel ist es, die Klimaresilienz im Obstbau zu verbessern und zugleich Solarstrom ...

