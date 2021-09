EURUSD knüpft am Dienstag an die gestern ausgebildete Hammerkerze an und testet die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Seit gestern Abend wird das Paar wieder oberhalb der 1,18er-Marke gehandelt, da sich der Kurs V-förmig von den Intraday-Verlusten erholen konnte. Sollten die heutigen Gewinne nachhaltig sein, könnte die Umkehrkerze durch ein Bullish-Engulfing bestätigt werden. Das nächste Ziel auf der Oberseite wäre das Double Top bei 1,1908, das am 3. September ausgebildet wurde. Händler sollten bedenken, ...

