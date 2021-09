++ Europäische Aktienmärkte handeln uneinheitlich ++ DE30 erholt sich vom Intraday-Dip ++ Siemens Healthineers will im November neue mittelfristige Ziele veröffentlichen ++ Die Aktienmärkte in Europa handeln am Donnerstag uneinheitlich. Die Indizes aus Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Italien legen zu, während die Aktien in Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Portugal und Polen nachgeben. Die Schwankungsbreite ist jedoch gering und beträgt in den meisten Fällen nicht mehr als 0,3%. Während der Wirtschaftskalender heute fast leer ...

