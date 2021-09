Köln (ots) -Rein ins neue Studio! Raus für neue Reportagen! Mit sieben neuen Folgen startet ab 20. September 2021 das WDR-Magazin "Wissen macht Ah!" - und bleibt sich trotz vieler Veränderungen treu. Denn Antworten auf fünf schräge Fragen präsentiert das Moderations-Duo Clarissa Corrêa da Silva und Ralph Caspers weiter im typischen "Ah!"-Stil. Das Studio bietet mehr Platz für Aktionen und Experimente - sogar eine Herde Schafe kann zu Besuch kommen. Aber ein Salzbergwerk ist nun wirklich zu groß. Diesen und weitere Orte besucht Clarissa in den neuen Folgen bei ihren Ah!-Reportagen."Wissen macht Ah!" - die neuen Folgen:20.9.2021 - Zeichen der Freundschaft:"Warum haben manche Menschen viele Freunde und andere wenige"? Und "Wer hat die Freundschaftsbücher erfunden?" Das beantwortet das Moderations-Duo u.a. in der ersten neuen Folge "Wissen macht Ah!". Die erste neue Folge ist im Rahmen des KiKA-Themenschwerpunktes "Freundschaft" (6. bis 24. September 2021) zu sehen.27.9.2021 - Ab ins Archiv:"Wie schafft man im Notfall Ordnung?" Eine Frage, die Clarissa direkt vor Ort im Stolberger Archiv beantwortet und die Arbeit der Feuerwehrleute dort begleitet. Außerdem besucht sie das Museum König in Bonn und fragt sich bei der Menge ausgestopfter Tiere: "Warum stinkt es in Museen nicht verfault?"4.10.2021 - modern:"Warum sind so viele Klamotten aus Baumwolle, obwohl die hier überhaupt nicht wächst?", "Wie funktioniert Haargel?" Neben diesen Alltagsfragen erklären Ralph und Clarissa in einem Experiment, wie Mikroorganismen Lebensmittel oder Kleidung verschimmeln oder vermodern.11.10.2021 - Ab in den Wald:"Was lebt in Baumkronen?", "Was kann man alles im Wald essen?" Das fragt sich auch Clarissa und versucht sich in der Reportagenfolge als Pfadfinderin.18.10.2021 - Das Nachschlagewerk:"Was ist eine Piñata?" Clarissa und Ralph beweisen ihre Bastelkünste und zeigen, wie man die bunten Figuren ganz leicht selber machen kann. Außerdem erklärt Ralph was eine Kartoffel und eine Batterie gemeinsam haben.25.10.2021 - Ab in die Höhe:"Warum es einfacher ist, auf dem Boden zu balancieren, als in der Höhe?", "Wie wartet und repariert man ein Windrad?" Dafür begibt sich Clarissa in luftige Höhen.1.11.2021 - Eisheiß:"Warum sind Fliesen kälter als Teppich?", "Gefriert warmes Wasser schneller als kaltes?" Clarissa und Ralph sind Feuer und Flamme und zeigen in einem Experiment, das Eis nicht immer heiß sein muss."Wissen macht Ah!" ist immer montags um 19.25 Uhr im KiKA-Angebot zu sehen und um 8.20 Uhr im WDR Fernsehen, außerdem im KiKA-Player, in der ARD-Mediathek und bei wissenmachtah.de."Wissen macht Ah!" feiert 20. Geburtstag und die erste "Ah!"-App"Wissen macht Ah!" ist seit 20 Jahren auf Sendung und in diesem Jahr kam die erste "Ah!"-App in die Stores. Weitere Infos dazu unter: https://presse.wdr.de/plounge/wdr/programm/2021/05/20210517_wissen_macht_ah_launch_app.htmlInsgesamt produziert der WDR in Zusammenarbeit mit tvision 14 neue Folgen "Wissen macht Ah!" in diesem Jahr, die in den nächsten Monaten ausgestrahlt werden. Verantwortliche Redakteure sind Hilla Stadtbäumer und Christoph Reyer (beide WDR).Fotos zu "Wissen macht Ah!" in neuer Kulisse finden Sie unter ARD-Foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.dePressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5019705