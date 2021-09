An Europas Börsen hat am Dienstagvormittag eine vorsichtige Haltung dominiert.Paris / London - An Europas Börsen hat am Dienstagvormittag eine vorsichtige Haltung dominiert. Nach den leichten Gewinnen zu Wochenbeginn ging es nun geringfügig nach unten, so dass sich unter dem Strich eine seitwärts gerichtete Entwicklung fortsetzte. Der EuroStoxx 50 lag am späten Vormittag mit 0,1 Prozent im Minus bei 4185,34 Punkten. An den grossen Länderbörsen fielen die Abgaben etwas...

