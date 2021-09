Köln (ots) -Kölner Treff / Moderation: Bettina BöttingerPeter MaffayEr hat bereits mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft, aber ans Aufhören denkt der 72-jährige Deutsch-Rocker mit den rumänisch-deutschen Wurzeln noch lange nicht: Egal was er anpackt - es wird ein Erfolg! Aktuell erscheint sein neues Album "SO WEIT", eine Art Quintessenz einer lebenslangen Reise vom eigenen Ursprung bis heute. Im Kölner Treff spricht Peter Maffay aber nicht nur über sein neues Album, sondern auch darüber, warum bei ihm daheim seine kleine Tochter den Ton angibt.Özlem Türeci & U\u011fur \u015eahinDie beiden Wissenschaftler und ihr Team haben in Rekordzeit Medizingeschichte geschrieben. Als Gründer des Mainzer Biotech-Unternehmens BioNtech haben sie den weltweit ersten zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 entwickelt und uns allen damit Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie geschenkt. Seitdem sich die beiden jungen Ärzte im Krankenhaus kennengelernt haben, ist es ihr großes Ziel, gemeinsam schwere Krankheiten zu heilen. Bei ihrem ersten Talkshow-Auftritt berichten Özlem Türeci und U\u011fur \u015eahin über ihren persönlichen Weg sowie ihren Herausforderungen seit den ersten Meldungen aus Wuhan bis zur Zulassung des Impfstoffs gegen COVID-19.Urban PriolEr steht seit fast 40 Jahren auf der Bühne und ist bekannt für schrille Brillen, bunte Hemden und steiles Haar. Er sieht die Satire als Mittel, "das Leiden zu halbieren und das Lachen zu verdoppeln". Und dafür zieht Urban Priol viele und alles durch den Kakao. Bei seinem Besuch im Kölner Treff möchte es sich der 60-jährige nicht nehmen lassen, die Kandidat:innen der anstehenden Bundestagswahl unter die Lupe zu nehmen und ein letztes Mal das Phänomen Merkel zu erklären: Denn demnächst kann man nach 16 Jahren einen "Haken" unter diese Ära machen.Nikeata ThompsonSie begann ihre Karriere als Background-Tänzerin, trat neben Künstler:innen wie Lena Meyer-Landrut oder Peter Fox auf, choreographierte zahlreiche Bühnenshows. Als Laufsteg-Trainerin und Jurorin macht sie den angehenden Topmodels bei GNTM Beine. Als Unternehmerin gibt sie heute in ihrer Tanzagentur jungen Talenten eine Chance. Ihren eigenen Eintritt ins Showbusiness musste sich Nikeata Thompson allerdings hart erkämpfen. In England geboren, verbrachte sie den größten Teil ihrer Kindheit in der nordrhein-westfälischen Provinz und musste sich schon in jungen Jahren gegen Rassismus behaupten.Aglaia SzyszkowitzSie gehört zu den beliebtesten Schauspielerinnen des Landes. Das liegt sicher auch daran, dass Aglaia Szyszkowitz ihr Herz auf der Zunge trägt und offen über ihre Stärken und Schwächen redet. Themen wie Psychotherapien, Wechseljahre, das Altern im Schauspielberuf - alles keine Tabus für die Österreicherin! Neben zahlreichen Film- und Fernsehprojekten hat die 53-Jährige in der Pandemie die Musik als Kraftquelle wiederentdeckt, spielt Geige, Klavier und Akkordeon. Im Kölner Treff möchte sie über Straßenkonzerte vor Altenheimen, Unfälle am Filmset und ihrer Sehnsucht nach griechischen Inseln erzählen.Rebecca Maria SalentinBeziehung beendet, Söhne aus dem Haus, Wohnung und Café verkauft! Die Schriftstellerin (und vormalige Gastronomin) Rebecca Maria Salentin befand sich in einer privaten und beruflichen Umbruchssituation, als sie zu Ostern 2019 den Entschluss fasste, sich auf eine höchst ungewöhnliche Reise zu begeben: Sie machte sich zu Fuß auf den "Weg der Freundschaft", der sie mit eigenen Ängsten, Erinnerungen, illustren Zeitgenossen und schließlich auch wilden Tiere konfrontierte. Wohin sie die Wanderung schließlich geführt hat, erzählt sie uns heute bei ihrem ersten Besuch im Kölner Treff.Redaktion: Dagmar KieselbachFotos finden Sie unter www.ard-foto.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.de (http://presse.WDR.de)Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100E-Mail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5019733