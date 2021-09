Seit Februar 2021 soll eine Sicherheitslücke die Installation der berüchtigten Überwachungssoftware Pegasus auf iPhones und iPads ermöglicht haben. Über ein Update fixt Apple die Lücke. Geräte in Echtzeit ausspähen, Gespräche mitschneiden, Standortdaten auslesen und heimlich Mikrofone und Kameras aktivieren - das sind nur einige Spezialitäten von Pegasus. Die Überwachungssoftware der israelischen NSO Group kann die Verschlüsselung von Messenger-Apps aushebeln. Die Spähsoftware ist in den vergangenen Monaten weltweit an Behörden verkauft worden, auch das BKA soll zugeschlagen ...

