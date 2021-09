NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Valneva auf "Buy" mit einem Kursziel von 15,50 Euro belassen. Die Kündigung des Liefervertrags für den klassisch hergestellten Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 durch Großbritannien sei eine negative Überraschung, schrieb Analyst Graig Suvannavejh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz der Unklarheiten und der Risiken für seine Schätzungen lässt er sein Bewertungsmodell aber unverändert. Suvannavejh bleibt optimistisch und sieht andere Vertragschancen zu möglicherweise sogar besseren Konditionen. Vor den in einigen Wochen erwarteten Phase-III-Daten sieht er nach dem Kurseinbruch ein attraktives Chance/Risiko-Verhältnis./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2021 / 05:13 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

FR0004056851