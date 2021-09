(shareribs.com) London 14.09.2021 - Die Ölpreise zeigen sich am Dienstag erneut fester. In den USA wird der nächste Wirbelsturm erwartet, während die Folgen des Hurricanes Ida immer noch die Produktion im Golf von Mexiko beeinträchtigen. Brent- und WTI-Rohöl legen am Dienstag weiter zu. Die anhaltenden Förderausfälle in den USA, bedingt durch den Hurricane Ida, halten weiter an. Nun zieht ein neuer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...