Bonn (ots) -Die brasilianische Tanzchoreografin und Sozialarbeiterin Lia Rodrigues (Jahrgang 1956) wird am 28. September 2021 in Solingen mit dem Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken in der Kategorie Tanz ausgezeichnet. Der Preis wird von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) vergeben. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird für herausragende Leistungen im Schnittfeld von Kultur und Religion ausgelobt.Heute laden wir die Kolleginnen und Kollegen der Medien herzlich zur Teilnahme an der Preisverleihung ein, die um 20.00 Uhr im Pina-Bausch-Saal des Theater und Konzerthauses Solingen (Konrad-Adenauer-Str. 71, 42651 Solingen) beginnt. Der Preis wird durch den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Dr. Georg Bätzing, und den Präsidenten des ZdK, Prof. Dr. Thomas Sternberg, verliehen. Die Laudatio hält Peter Limbourg, Intendant der Deutschen Welle. Die Preisträgerin wird bei der Verleihung zugegen sein.Für eine Teilnahme zur Berichterstattung bitten wir Sie um eine formlose E-Mail an pressestelle@dbk.de. Bitte geben Sie zur Kontaktnachverfolgung im Sinne der Corona-Schutzverordnung Ihre vollständige Adresse, Redaktion und Telefonnummer an. Bereits um 19.30 Uhr gibt es einen Bildtermin für Fotografen mit der Preisträgerin Lia Rodrigues, Bischof Bätzing und Prof. Sternberg.Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!HintergrundDer Kunst- und Kulturpreis der deutschen Katholiken ist die höchste Auszeichnung der katholischen Kirche auf dem Kultursektor. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird für herausragende künstlerische und kulturelle Leistungen vergeben. Mit dieser Stiftung leisten die Deutsche Bischofskonferenz und das ZdK einen Beitrag zur Förderung der Begegnung von Kirche und moderner Kultur.Der Preis wird seit 1990 abwechselnd alle zwei bis vier Jahre in den Sparten Literatur, Architektur, Musik, Film, Bildende Kunst, Theater oder nun auch Tanz verliehen; 2021 erfolgt die zehnte Preisvergabe. Unter den bisherigen Preisträgern waren der Architekt Peter Zumthor (2011), der Schriftsteller Ralf Rothmann (2014) und der Komponist Mark Andre (2017).Hinweise:Im Theater und Konzerthaus Solingen gilt in allen Räumen die 3-G-Regel inklusive Maskenpflicht. Bitte halten Sie einen G-Nachweis und einen Mund-Nase-Schutz bereit.Kostenfreie Pressefotos sind unter Nennung des Copyrights "Lia Rodrigues/Companhia de Danças" auf www.dbk.de unter dieser Pressemitteilung verfügbar.Weitere Informationen zum Katholischen Kunst- und Kulturpreis, zur Jurybesetzung und Jurybegründung für die diesjährige Preisträgerin finden Sie auf der Themenseite unter https://ots.de/LHBmCk.Pressekontakt:Sekretariat der Deutschen BischofskonferenzPressestelle/ÖffentlichkeitsarbeitKaiserstraße 16153113 BonnPostanschriftPostfach 29 6253019 BonnTel: 0228/103-214Fax: 0228/103-254E-Mail: pressestelle@dbk.deHome: www.dbk.deOriginal-Content von: Deutsche Bischofskonferenz, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28823/5019902