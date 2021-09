Experian unter den Top 15 in den Top 100 der IDC FinTech Rankings genannt

Experian ist auf Platz 11 der jüngst bekannt gegebenen IDC FinTech Rankings 2021 gelandet, womit es einen großen Sprung von seiner vorherigen Position auf Platz 45 gemacht hat. Die FinTech Rankings sind eine jährlich vorgenommene Einstufung, bei der die 100 weltweit führenden Anbieter von Finanztechnologie aufgezeigt werden. IDC bezeichnet Experian auch als "aufsteigenden Stern".

"Wir von Experian bringen kontinuierlich Innovationen hervor und setzen Technologien ein, um die Finanzdienstleistungsbranche zu modernisieren und den Bedarf an Echtzeitdaten der Verbraucher und Unternehmen zu erfüllen", so Steve Wagner, Managing Director von Global Decision Analytics bei Experian. "Wir helfen Tausenden von Unternehmen, verantwortungsbewusst Kredite zu vergeben, Dienstleistungen schnell und reibungslos bereitzustellen und Betrug zu verhindern."

Im vergangenen Jahr hat sich Experian darauf konzentriert, Finanzinstituten bei einer Vielzahl von Herausforderungen zu helfen darunter die Bereitstellung von Krediten an unterversorgte Gemeinschaften, die Anpassung an die sich verändernden Erwartungen und Verhaltensweisen der Verbraucher und die Bewältigung der zunehmenden Gefahr von Betrug und sich zu einem agileren Technologieanbieter in einem sich ständig wandelnden Markt zu entwickeln. Wir von Experian glauben, dass jeder Verbraucher Zugang zu fairen und erschwinglichen Krediten verdient, und wir sind bestrebt, unseren Kunden zu helfen, einen besseren Service und größere finanzielle Möglichkeiten für alle zu bieten.

"Die Platzierung in den Top 20 der IDC FinTech Rankings veranschaulicht Experians Engagement für den Erfolg seiner Finanzkunden", so Marc DeCastro, Research Director bei IDC Financial Insights. "Wir gratulieren Experian zu Platz 11 in der Top 100-Liste der IDC FinTech Rankings 2021"

Die robusten Datenbestände von Experian, kombiniert mit erstklassiger Modellierung, Entscheidungsfindung und Technologie, treiben neue und innovative Lösungen an. Experian hat stark in neue Technologien und Infrastruktur investiert, um zum richtigen Zeitpunkt die aktuellsten Erkenntnisse liefern und so die richtige Entscheidung treffen zu können. Unsere Technologie transformiert die Art und Weise, wie die Unternehmen ihre Geschäfte betreiben und die Verbraucher prosperieren. Experian wurde von Forbes zum fünften Mal in Folge als eines der innovativsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet.

Die 18.jährlichen Fintech Rankings repräsentieren die führenden Hardware-, Software- und Serviceanbieter für die Finanzdienstleistungsbranche auf der ganzen Welt. Die Platzierung der Anbieter basiert auf den Einnahmen im Kalenderjahr 2020 und dem Prozentsatz der Einnahmen, der ausschließlich Finanzinstituten, einschließlich Banken, Kapitalmarktunternehmen und Versicherungsgesellschaften, beizumessen ist. Sehen Sie sich hier die Liste in ihrer Gesamtheit an.

Über Experian

Experian ist der führende globale Anbieter von Informationsdienstleistungen. In den großen Momenten des Lebens vom Kauf eines Hauses oder Autos über die Finanzierung des Studiums eines Kindes bis hin zum Ausbau eines Geschäfts durch die Kontaktaufnahme mit neuen Kunden versetzen wir Verbraucher und unsere Kunden in die Lage, ihre Daten mit dem nötigen Vertrauen zu verwalten. Wir verhelfen Einzelpersonen zur Übernahme der Kontrolle über ihre Finanzen und zum Zugang zu Finanzdienstleistungen, Unternehmen zu intelligenteren Entscheidungen und Wachstum, Kreditgebern zur verantwortungsbewussteren Vergabe von Krediten und Organisationen zur Verhinderung von Identitätsbetrug und Kriminalität.

Wir haben 17.800 Mitarbeiter in 44 Ländern und investieren täglich in neue Technologien, talentierte Mitarbeiter und Innovationen, um unseren Kunden zu helfen, jede Chance zu nutzen. Wir sind an der Londoner Börse notiert (EXPN) und sind Bestandteil des FTSE-100-Index.

Erfahren Sie mehr unter www.experianplc.com oder lesen Sie unseren globalen Nachrichtenblog, wo Sie die neuesten Nachrichten und Erkenntnisse des Konzerns finden.

Experian und die hierin verwendeten Experian-Marken sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Experian Information Solutions, Inc. Andere hier erwähnte Produkt- und Firmennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

