Hamburg (ots) -Novum auf hoher See! In den kommenden Herbstferien legt Costa Kreuzfahrten zum ersten Mal mit dem "schwimmenden Klassenzimmer" ab und bietet jungen, schulpflichtigen Gästen an allen See- und Hafentagen kostenfreien Unterricht an. Begleitet von Pädagogen aus Deutschland, gibt es an Bord der Costa Smeralda täglich Nachhilfe in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik.Passend zum "schwimmenden Klassenzimmer" gilt bei Costa Kreuzfahrten generell: Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren reisen in Begleitung der Eltern kostenfrei mit.Der Neubau Costa Smeralda, angetrieben mit umweltfreundlichem Flüssiggasantrieb (LNG), begeistert mit italienischem Design und einem breitgefächerten Angebot für Familien: Ein Aquapark mit Wasserrutschen, Themen-Restaurants von der Pizzeria bis zum bordgemachten Eis und nicht zuletzt großen Shows oder leiser Unterhaltung im Jazz Club für die Erwachsenen."Unser Angebot, dass Kinder und Jugendliche bis zu 17 Jahren kostenfrei mitreisen können, läuft seit Jahren sehr erfolgreich. In den kommenden Herbstferien wollen wir mit dem schwimmenden Klassenzimmer erstmals auch als Reaktion auf die Corona bedingten Unterrichtsausfälle einen weiteren Vorteil für Familien bieten. Und wichtig für die Kinder: Der Unterricht an Bord ist auf ein bis zwei Stunden pro Tag beschränkt, denn eine Reise mit der Costa Smeralda soll in erster Linie natürlich Urlaub sein", so Dr. Jörg Rudolph, Geschäftsführer von Costa Kreuzfahrten.Reisetermin: 31.10 - 7.11 2021Reiseroute: westliches Mittelmeer von Savona nach Rom/Civitavecchia, Neapel, Palma de Mallorca, Barcelona und Marseille zurück nach Savona mit der Costa SmeraldaWichtig: Alle Familien bzw Kinder, die vom 31.10 bis 7.11. die Kreuzfahrt auf der Costa Smeralda buchen, können dieses Angebot nutzen. Informationen zum Ablauf erhalten die Teilnehmer direkt an Bord.Informationen zum Costa Sicherheitsprotokoll unter Ihre Gesundheit an Bord: das Costa Sicherheitsprotokoll | Costa Kreuzfahrten (https://www.costakreuzfahrten.de/zuruck-auf-see/ihre-gesundheit-an-bord.html)