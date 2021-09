Nachdem Daimler zwischen Mitte 2015 und Ende 2020 über Jahre hinweg abwärts konsolidiert hatte, konnte diese Phase durch einen Kurssprung über 55,00 Euro Ende 2020 beendet werden und führt geradewegs in ein mittelfristiges Kaufsignal. Dabei erreichte das Wertpapier in diesem Jahr einen Höchststand von 80,41 Euro und ging anschließend ab Ende des zweiten Quartals in eine zwischengeschaltete Pause über. ...

