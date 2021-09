Die Verbraucherpreise in den USA sind im August weniger stark gestiegen als erwartet. Die Rate lag bei 0,1 Prozent, die Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,3 Prozent gerechnet. Das freut die Anleger, weil die Fed dann nicht stärker unter Druck gerät, die Anleihekäufe reduzieren zu müssen. Der DAX legt in wenigen Minuten 50 Zähler auf 15.760 Punkte zu.

Den vollständigen Artikel lesen ...