NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Großbank Goldman Sachs bekommt einen neuen Finanzchef. Denis Coleman III, übernehme den Posten am 1. Januar 2022, teilte Goldman Sachs am Dienstag in New York mit. Er ist derzeit Co-Chef der Global Financing Group in der hauseigenen Investmentbank. Der bisherige Finanzchef Stephen Scherr habe sich entschieden, die Bank nach 28 Jahren zu verlassen. Er soll seine Aufgaben nun bis zum Jahresende weiterführen. Coleman hatte 1996 als Analyst bei Goldman Sachs angefangen und sich 2018 auf seinen bisherigen Posten hochgearbeitet. Er wird ab sofort zu Scherrs Stellvertreter, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten./stw/jha/