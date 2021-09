... per Handflächen-Scan ist der 2011 gegründete Ticketspezialist AXS aus Los Angeles. AXS-Kunden können sich künftig per berührungslosem Scan der Handinnenfläche identifizieren lassen, das Vorzeigen einer Eintrittskarte wird damit obsolet.



Die Option wird mit der Absicht eingeführt, Warteschlagen am Einlass zu verkürzen. Erster Einsatzort ist der Veranstaltungsort Red Rocks Amphitheatre im Bundesstaat Colorado.



Die Handflächen-Option gehört zum Dienst AMAZON One, der inzwischen in rund 60 AMAZON-Geschäften in den USA (AMAZON Books, Whole Foods) eingesetzt wird, dort auch gekoppelt an Bezahlvorgänge.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



