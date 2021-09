DJ MÄRKTE USA/Inflationsdaten dürften Wall Street ins Plus hieven

NEW YORK (Dow Jones)--Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am US-Kassamarkt schließen. Die Kerninflation im August ist schwächer als befürchtet ausgefallen. Damit steigt an den Finanzmärkten die Spekulation, dass geldpolitische Straffungen in den USA nicht unmittelbar bevorstehen. Das Thema Inflation und in der Folge mögliche geldpolitische Straffungen beherrschen seit Wochen das Börsengeschehen. "Die neuen Inflationsdaten nehmen den Druck von der Fed", so ein Händler. Eine weitreichende schnelle geldpolitische Wende sei nun nicht zu erwarten. "Die Daten stützen die Sichtweite der Fed, dass die Inflation ein vorübergehendes Phänomen ist", so ein Händler. "Die neuen Daten sind zwar bullish, für einen dynamischen Ausbruch der Aktienmärkte nach oben reichen sie aber wohl nicht", so der Marktteilnehmer.

"Wir haben einen interessanten Moment an den Märkten, in dem Delta immer noch ein Thema ist, aber gleichzeitig haben wir Zentralbanken, die die Geldmenge reduzieren oder dies in Kürze tun werden", erläutert Chefmarktstratege Edward Park von Brooks Macdonald die übergeordnete Lage. Denn dass die Fed noch im Laufe des Jahres die Wertpapierkäufe zurückfahren wird, gilt als sicher.

Dollar gibt mit Daten nach

Der Dollarindex fällt mit der Aussicht auf eine nicht unmittelbar bevorstehende Wende der Geldpolitik, er verliert 0,3 Prozent - der Euro steigt leicht.

Auch am Rentenmarkt werden geldpolitische Straffungen etwas ausgepreist. Am kurzen Ende des Marktes drehen die Renditen ins Minus, am langen büßen die Renditen ebenfalls Boden ein - halten sich aber noch knapp im Plus. Die Aussicht auf weiterhin billiges Geld stützt den Goldpreis, der seine Abschläge deutlich reduziert. Auch der sinkende Dollar und die nachgebenden Marktzinsen helfen dem Goldpreis.

Die Erdölpreise steigen dagegen. Die Internationale Energie-Agentur sieht wegen Wirbelsturm Ida und anderen lokalen Schwierigkeiten in Mexiko, Russland, Nigeria und Libyen ein deutlich vermindertes Angebot im laufenden Jahr.

Apple im Fokus

Unter den Einzelwerten stehen die Titel des Technologiegiganten Apple im Fokus. Das Unternehmen wird während des späten Handels neue Produkte vorstellen. Vorbörslich steigt der Kurs der Aktie um 0,1 Prozent. Gegen Amazon werden indes neue Vorwürfe wegen des Verhinderns von Wettbewerb laut. Dem Online-Einzelhändler drohen weitere juristische Schritte in den USA. Die Titel verlieren 0,1 Prozent.

Die Aktien von Oracle geben 2,9 Prozent ab, nachdem die Zahlen zum ersten Geschäftsquartal nicht in allen Punkten überzeugt haben. Mit Enttäuschung werden die Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von Matrix Service aufgenommen. Die Aktie des Anbieters von Infrastrukturlösungen bricht um 11,6 Prozent ein.

Papiere der Supermarktkette Kroger ziehen um 0,8 Prozent an. Das Unternehmen tut sich mit Instacart zusammen, um eine Lebensmittelieferung innerhalb von 30 Minuten zu ermöglichen. Intuit, der US-Hersteller der Steuersoftware Turbotax, will den US-Email-Marketing-Pionier Mailchimp für rund 12 Milliarden US-Dollar übernehmen. Intuit zeigen sich vorbörslich bislang unverändert.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 -0,8 0,21 8,8 5 Jahre 0,80 -0,6 0,81 44,2 7 Jahre 1,11 0,6 1,10 46,1 10 Jahre 1,33 0,8 1,32 41,5 30 Jahre 1,92 1,3 1,91 27,3 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:10 Mo, 17.32 Uhr % YTD EUR/USD 1,1838 +0,2% 1,1808 1,1816 -3,1% EUR/JPY 130,14 +0,2% 129,98 129,92 +3,2% EUR/CHF 1,0884 -0,1% 1,0888 1,0882 +0,7% EUR/GBP 0,8516 -0,2% 0,8537 0,8533 -4,6% USD/JPY 109,94 -0,1% 110,08 109,96 +6,4% GBP/USD 1,3900 +0,4% 1,3831 1,3846 +1,7% USD/CNH (Offshore) 6,4338 -0,2% 6,4453 6,4425 -1,1% Bitcoin BTC/USD 46.456,51 +2,9% 45.254,51 44.456,76 +59,9% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,01 70,45 +0,8% 0,56 +47,9% Brent/ICE 74,10 73,51 +0,8% 0,59 +45,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.790,70 1.793,78 -0,2% -3,08 -5,7% Silber (Spot) 23,67 23,73 -0,2% -0,06 -10,3% Platin (Spot) 947,90 965,30 -1,8% -17,40 -11,4% Kupfer-Future 4,29 4,36 -1,6% -0,07 +21,7% ===

