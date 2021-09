Die Jahresinflationsrate fiel im August von 5,4 Prozent im Vormonat auf 5,3 Prozent.Washington - In den USA hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im August von einem hohen Niveau aus etwas abgeschwächt. Die Jahresinflationsrate fiel von 5,4 Prozent im Vormonat auf 5,3 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt diese Entwicklung erwartet. Die Inflation liegt weiter deutlich über dem Inflationsziel der US-Notenbank Fed...

