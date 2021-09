Laut einer Umfrage von EUPD Research finden drei Viertel der Ladevorgänge für E-Mobile in Privathaushalten statt. Derzeit sind gut 512.000 E-Autos in Deutschland zugelassen. Dabei ist der Anteil an den Neuzulassungen von rund zehn Prozent am Jahresanfang auf aktuell 15 Prozent gestiegen. Setzt man den Trend fort, wird es Ende 2021 rund 600.000 Elektroautos in Deutschland geben.Laut einer Umfrage von EUPD Research unter E-Auto-Besitzern werden die Autos zu 77 Prozent zuhause geladen. Lediglich 15 ...

