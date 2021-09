Tesla (WKN: A1CX3T) hat im Genehmigungsmarathon eine weitere Hürde genommen. Die Aktie kämpft nach einem volatilen Montag um den Anschluss nach oben und notiert zur Stunde +0,93% höher bei 749,93 US$. Tesla verkauft Elektrofahrzeuge, Solaranlagen und Energiespeicher. Zur Produktion besitzt es Gigafactories in Shanghai, Nevada, Berlin und Texas und mit der "Tesla Factory" eine ebenso moderne Anlage in Fremont, Kalifornien. Nächste Genehmigungen erteilt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...