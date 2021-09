Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Die Invertertechnologie wird zukünftig bei Wärmepumpen für Schwimmbäder dominieren, da sie die Beheizung von Schwimmbädern leiser und energiesparender macht und weniger Schwankungen im Stromnetz verursacht. Um Inverterwärmepumpen für Schwimmbäder einem breiteren Markt zugänglich zu machen und der Nachfrage nach einer kostengünstigeren Variante nachzukommen, bringt PHNIX jetzt die erschwinglichere und sparsamere Inverterwärmepumpe für Schwimmbäder der Serie i-ForceLine Eco auf den Markt."Die Umstellung der Schwimmbadheizung auf Vollinverter hat begonnen", sagt Howard Zhang, Verkaufsdirektor für den Bereich Schwimmbadwärmepumpen. "Im Vergleich zu den ON/OFF-Schwimmbadheizungen ist der COP einer Inverterheizung 25-50 % höher und kommt dem allgemeinen Trend nach einem energieeffizienten Lebensstil nach. Mit dieser neuen Inverter-Wärmepumpe für Schwimmbäder genießen die Verbraucher nicht nur den Vorteil einer schnellen Erwärmung des Wassers, sie sparen gleichzeitig auch merklich Energie, obwohl die Erstinvestition wahrscheinlich nicht höher ist als für eine ON/OFF-Heizung", fügte er hinzu.Die i-ForceLine Eco-Serie verfügt über einen Vollinverter-Kompressor, der es der Wärmepumpe ermöglicht, entsprechend den tatsächlichen Anforderungen der Benutzer ihre Leistung von 20 Hz bis 100 Hz anzupassen. Die Anwendung eines verbesserten Verdichters und der Invertertechnologie ist ein entscheidendes Element, der die Spitzenleistung des Geräts ermöglicht.Mehr über die i-ForceLine Eco-Serie von Schwimmbadwärmepumpen:LinkedGo Smart DisplayDas Gerät besitzt ein funktionelles Display - das LinkedGo-Display, das speziell mit einer sauberen und umweltfreundlichen Schnittstelle entwickelt wurde und ein einzigartiges Design aufweist.Einfache SteuerungZwei Möglichkeiten zur Fernsteuerung bieten sich für das Gerät. Zum einen über Apps für Apple® und Android Smartphones und Tablets. Die zweite Möglichkeit ist eine Webseite, die auf praktisch jedem anderen intelligenten Gerät einschließlich PC funktioniert. Die einfache Fernsteuerung ermöglicht den Nutzern eine effiziente Steuerung in Echtzeit.Niedrige TransportkostenDank des verbesserten Gehäusedesigns ist die i-ForceLine Eco-Serie sehr kompakt. Das senkt die Transportkosten für den Käufer und integriert sich außerdem leicht in jede Gartenumgebung.Informationen zu PHNIXPHNIX ist ein führender chinesischer Hersteller von Wärmepumpen. Der internationale Konzern ist auf F&E und Produktion von Wärmepumpenprodukten und Energiesparlösungen spezialisiert. Über 50 % der PHNIX-Produkte werden nach Europa, Nordamerika und in andere Märkte in Übersee exportiert. Weitere Informationen über PHNIX und die Produkte des Unternehmens finden Sie unter www.phnix-e.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1624000/PHNIX.jpgPressekontakt:Janete Chen+86-20-39067742Original-Content von: Guangdong PHNIX Eco-Energy Solution Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120722/5020209