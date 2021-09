Frankfurt (ots) -Einundzwanzig Jahre lang lenkte und prägte er als Chef die Geschicke der Degussa Bank. Jetzt hat sich Jürgen Eckert (73) aus dem Vorstand der Degussa Bank zurückgezogen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Peter Rentrop-Schmid dankt Eckert in der Aufsichtsratssitzung vom 13. September 2021 für die außerordentlich gute, vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit in den vergangenen beiden Jahrzehnten. Eckert leitete die digitale Transformation der Degussa Bank Gruppe ein, so zum Beispiel den Ausbau der Plattform Mitarbeitervorteile.de sowie die Gründung mehrerer Start-ups zum Ausbau der digitalen Kontaktwelt. "Die zukunftsgerichtete Digitalisierung des Hauses befindet sich auf einem guten Wege", so Dr. Rentrop-Schmid.Michael Krupp, seit 2017 Mitglied des Vorstands der Degussa Bank AG, folgt Jürgen Eckert als Vorstandsvorsitzender. Krupp tritt an, um die Digitalisierung des Geschäftsmodells Worksite Financial Services auch künftig erfolgreich weiter zu entwickeln und umzusetzen. Der ehemalige geschäftsführende Gesellschafter der Boston Consulting Group verfügt über jahrelange Erfahrung bei der Entwicklung und Umsetzung von Strategien sowie der erfolgreichen Implementierung von Veränderungen im Finanzsektor.Über die Degussa Bank AGDie Degussa Bank AG ist Dachgesellschaft einer Gruppe von Unternehmen, die Finanzdienstleistungen für Arbeitnehmer anbieten. Strategisch fokussiert sich die Gruppe auf Worksite Financial Services. Die Leistungspalette wird auf den Bedarf der Kunden des jeweiligen Partnerunternehmens ausgerichtet. Die Gruppe beschäftigt circa 900 Mitarbeiter und hat über 1 Millionen Kunden. Über ihre digitalen Kontakte erreicht sie über 5 Millionen Menschen.Pressekontakt:Degussa Bank AGArno RackowTheodor-Heuss-Allee 7460486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@degussa-bank.deTelefon: 069 / 3600 - 2610Original-Content von: Degussa Bank AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129654/5020224