Jetzt heißt es Hop oder Drop bei CureVac. Endlich kommt wieder der Rücksetzer auf die 50 Euro-Marke. Was bedeutet das nun und wie kann man damit Geld verdienen?Die Aktie von CureVac (NL0015436031) hat seit dem großen Kursverfall am 17. Juni 2021 damit zu kämpfen wieder nach oben zu kommen. Bislang gelang dies nicht. Ich selbst bin mit meinem wikifolio (meinem eigenen Index-Zertifikat) am 16. Juni 2021 ausgestiegen. Ein Tag vor dem großen Kursverlust! Heute bin ich wieder eingestiegen, das gesamte wikifolio ist in CureVac investiert. Sehen Sie selbst: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...