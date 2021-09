Apple hat seine neuen iPhone-Modelle offiziell enthüllt. Das steckt in den vier verschiedenen Varianten von iPhone 13 Mini bis iPhone 13 Pro Max - so unterscheiden sie sich. Nach einem kleinen coronabedingten Aussetzer im letzten Jahr hat Apple den 14. September genutzt, um seine neue iPhone-Generation zu enthüllen. Die orientiert sich optisch weitgehend an der iPhone-12-Serie, Apple hat aber hier und dort in Sachen Ausstattung nachgelegt. Abermals besteht die Serie aus vier Geräten, von denen zwei in der Basis- und zwei in der Pro-Klasse einzuordnen sind. iPhone 13...

