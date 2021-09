Mouser Electronics Inc. veröffentlicht heute die fünfte Fortsetzung des Empowering Innovation Together-Programms 2021. Die neuste Episode gewährt tiefere Einblicke in die Trends bei Transportsystemen. Dazu dienen unter anderem ein Blog, eine Infografik und ein Video. Die Reihe umfasst auch eine neue Ausgabe des Podcasts The Tech Between Us, der auf der Mouser-Website verfügbar ist: https://www.mouser.de/empowering-innovation/intelligent-transportation-systemspodcast-its.

In der aktuellen Episode des Podcasts spricht Raymond Yin, Director of Technical Content bei Mouser, mit Dr. Maxime Flament, CTO der 5G Automotive Association, über die Notwendigkeit von Sicherheitsstandards für die Branche. Sie erörtern die Möglichkeiten von 5G-Netzwerken in Transportsystemen und die Effekte von Edge Computing in der Automobilindustrie. Der Podcast ist auch auf Alexa, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio, Pandora, Spotify und dem YouTube-Kanal von Mouser verfügbar.

"Weltweit sehen wir einen rasant steigenden Bedarf an sicheren und intelligenten Transportsystemen" sagt Glenn Smith, President und CEO von Mouser Electronics. "Mit neuen Entwicklungen auf Grundlage von Technologien wie 5G, Ultra-Wide-Bandgap und Wireless-Verbindungen der nächsten Generation erreichen wir intelligente Transportlösungen, die Änderungen in der Industrie, in unserer Gesellschaft, in Städten, im Reiseverhalten und anderen Bereichen bewirken."

Die Reihe "Empowering Innovation Together 2021" umfasst auch vier eingängige Videos unter dem Titel: "Damals, heute und morgen" sowie Artikel, Blogs, Infografiken und andere Inhalte in von Mouser-Vordenkern und anderen Experten geleiteten Diskussionen. Zukünftige Tech-Themen im Zusammenhang mit intelligenten Transportlösungen befassen sich mit neuen Produkttechnologien wie Sensoren, HF und Wireless. Das Programm stellt verschiedene neue Produktentwicklungen vor und zeigt, mit welchen Technologien Sie auf dem aktuellen Stand bleiben.

Die fünfte Fortsetzung des EIT-Programms 2021 wird von den Mouser-Partnern Amphenol ICC, Amphenol RF, Digi International, Intel, KEMET, Microchip Technology, Molex, STMicroelectronics, TDK und TE Connectivity als Sponsoren unterstützt.

Mousers Empowering Innovation Together-Programm wurde 2015 eingeführt und ist eins der branchenweit angesehensten Programme im Bereich elektronischer Bauelemente. Mehr erfahren Sie unter https://www.mouser.de/empowering-innovation-de. Folgen Sie Mouser auch auf Facebook und Twitter.

