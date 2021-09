Taipeh (ots/PRNewswire) -Mit dem Ende der Sommerferien hat GIGABYTE seine "Back To School"-Angebote gestartet. Ob Homeschooling, Homeoffice oder Rückkehr an den Büroschreibtisch - Laptops sind zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Von leichten, kompakten Modellen für Schüler und Studenten über Modelle mit mehr CPU-Performance und Arbeitsspeicher, bis hin zu Modellen mit längerer Akkulaufzeit für berufliche Nutzung - bei GIGABYTE finden Sie genau das Modell, welches Ihren Anforderungen entspricht. Mit Preisnachlässen bis zu 300 Euro können Sie bei den derzeitigen Angeboten richtig sparen.Für Studenten oder Erwachsene, die mehr Leistung für Ihre Anwendungen suchen, sind die AORUS-Laptops mit Intel High Performance CPUs der 10. Generation und Nvidia Grafikkarten der GeForce RTX30-Serie ausgestattet, die jeder Anforderung gewachsen sind. Mit dem AORUS 15P XC für nur noch EUR 1.799, dem AORUS 15P KC für EUR 1.349 oder dem AORUS 15G KC zu EUR 1.199 können Verbraucher die leistungsstärksten Notebooks auf dem Markt zu einem deutlich reduzierten Preis erwerben. Mit einem Angebotspreis von nur EUR 999 ist das GIGABYTE G5 die beste Wahl für Alle, die höchste Performance in einem ausgewogenen Notebook für den täglichen Einsatz zu einem unschlagbaren Preispunkt suchen.Für weitere Informationen über GIGABYTEs Back To School Angebote besuchen Sie bitte https://www.gigabyte.com/WebPage/878/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1612762/The_Best_GIGABYTE_Laptop_Deal_Back_To_School_2021.jpgPressekontakt:Catherine Tsaicatherine.tsai@gigabyte.com+886-2-8912-4000Original-Content von: GIGABYTE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151871/5020319