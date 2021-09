Highlights

- MTC unterzeichnete eine strategische Investitionsvereinbarung mit dem 6 Milliarden Dollar marktkapitalisiertem Unternehmen Chifeng Jilong Gold Mining (SHA: 600988) durch sein Tochterunternehmen Chijin International (HK) Limited (zusammen Chifeng)

- Chifeng wird 5.882.352 MTC-Aktien zu einem Preis von 34 Cents pro Aktie für eine Investition von 2 Millionen AUD zeichnen

- Stichtag für den Lithium-Spin-Out Winsome Resources (ASX:WR1 Reserved) ist termingerecht der 7. Oktober 2021 (vorbehaltlich der Genehmigung durch die Aktionäre) - Anleger, die die WR1-Aktien im Rahmen des Spin-Outs erhalten möchten, müssen ihren MTC-Aktienbesitz bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen haben

- MTC-Aktionäre werden Aktien am Spin-Out im Wert von 9 Millionen Dollar durch Ausgabe von 45 Millionen WR1-Aktien entsprechend ihrem Aktienanteil an MTC zum Stichtag erhalten - MTC wird 164,6 Millionen Aktien auf einer Post-Platzierungsbasis ausgeben (z. B. ungefähr 1 kostenfreie 20 Cents-WR1-Aktie für alle 3,66 gehaltenen MTC-Aktien)

MetalsTech Chairman Russell Moran kommentierte zur strategischen Investition durch Chifeng:

"Chifeng gilt als einer der erfolgreichsten Edelmetall-Investoren in China, hauptsächlich aufgrund der Erfahrung seines Chairman Herrn Wang Jianhua, der vor der Transformation von Chifeng in seiner Rolle als Chairman als CEO des 62 Milliarden Dollar-Unternehmens Zijin Mining und davor als Chairman des 17 Milliarden Dollar-Unternehmens Shandong Gold tätig war. Wir freuen uns, Chifeng in unser Aktienregister aufzunehmen und freuen uns auf den Ausbau der Beziehung. Unser Vorkommen Sturec liegt im westlichen Tethys-Gürtel in Europa inmitten wichtiger Bergbauunternehmen wie Dundee Precious Metals, Eldorado Gold und Chinas Zijin Mining, die alle auf der Suche nach großen epithermalen und Porphyr-Vorkommen sind. Sture hat das Potenzial zu einem epithermalen Vorkommen der Weltklasse mit einer historischen Goldproduktion von 1,5 Millionen Unzen und einer aktuellen JORC-Ressource von 1,5 Millionen Unzen Gold mit beachtlichem Wachstumspotenzial. Wir hoffen, dass das jüngste Interesse von Chifeng ein Zeichen wachsenden Interesses an den weiteren Entwicklungsplänen für Sturec ist".

Zusammenfassung der strategischen Investitionsvereinbarung

Zeichnung Chifeng verpflichtet sich, 5.882.352 Aktien (Zeichnungsaktien) zu zeichnen oder seinen Beauftragten zur Zeichnung zu veranlassen und das Unternehmen verpflichtet sich, diese Aktien zu einem Preis von 0,34 AUD pro Aktie auszugeben und dadurch insgesamt 2 Millionen AUD zu erzielen, gemäß diesen Vertragsbedingungen (Zeichnungsbetrag). Zeichnungsbetrag Chifeng muss den Zeichnungsbetrag an das Unternehmen (in ein vom Unternehmen nominiertes Bankkonto) innerhalb von 5 Geschäftstagen ab Ausführung dieser Vereinbarung bezahlen. Wenn Chifeng den Zeichnungsbetrag an das Unternehmen nicht entsprechend dieser Klausel entrichtet, kann das Unternehmen diese Vereinbarung durch schriftliche Benachrichtigung an Chifeng mit sofortiger Wirkung kündigen. Zweck der Zeichnung Das Unternehmen beabsichtigt, die durch die Ausgabe der Zeichnungsaktien erzielten Finanzmittel für die folgenden Zwecke zu verwenden: (a) Durchführung von Ressourcendefinitionsbohrungen am Vorzeige-Goldprojekt des Unternehmens, Sturec, in der Slowakei (Projekt); (b) Durchführung einer Rahmenuntersuchung am Projekt; (c) Weiterentwicklung der bestehenden Betriebe des Unternehmens durch weitere Explorationsarbeiten an den im Projekt identifizierten regionalen Zielen; und (d) als allgemeines Arbeitskapital. Unterstützung bei der Aktienakkumulation Für einen Zeitraum von drei (3) Monaten nach Ausführung dieser Vereinbarung wird das Unternehmen alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, Chifeng bei Drittparteien (oder deren Beratern), die ihre Aktien am Unternehmen verkaufen oder anderweitig veräußern möchten, einzuführen und Chifeng bei der Akquisition weiterer Unternehmensaktien durch Börsenverkauf oder außerbörslichen Verkauf zu unterstützen. Kein Leerverkauf Chifeng verpflichtet sich, die Zeichnungsaktien des Unternehmens nicht durch Leerverkauf zu veräußern und sicherzustellen, dass keines seiner verbundenen Unternehmen (und Personen, die im Auftrag dieser verbundenen Unternehmen handeln oder mit denen ein verbundenes Unternehmen eine Vereinbarung zum Handel von Aktien am Unternehmen oder von Beteiligungen an Aktien des Unternehmens abgeschlossen hat) die Zeichnungsaktien des Unternehmens durch Leerverkauf veräußern. Vertraulichkeit Standardbedingungen Anwendbares Recht Westaustralien

ENDE

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Informationen über MetalsTech. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Aussagen über historische Fakten, und die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß von geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten abhängig. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in den vom Unternehmen oder im Namen des Unternehmens bereitgestellten zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken in Bezug auf zusätzliche Finanzierungsanforderungen, Metallpreise, Explorations-, Erschließungs- und Betriebsrisiken, Wettbewerb, Produktionsrisiken, behördliche Einschränkungen, einschließlich Umweltauflagen und Haftung sowie mögliche Rechtsstreitigkeiten.

Zukunftsgerichtete Aussagen in diesem Dokument basieren auf den Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen des Unternehmens MetalsTech zu dem Zeitpunkt, an dem die zukunftsgerichteten Aussagen getätigt werden, und es wird keine Verpflichtung übernommen, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Meinungen und Schätzungen ändern oder um andere zukünftige Entwicklungen widerzuspiegeln.

Erklärung der sachverständigen Personen

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, basieren auf Informationen, die von Dr. Quinton Hills Ph.D., M.Sc., B.Sc. zusammengestellt wurden. Dr. Hills ist der technische Berater von MetalsTech Limited und Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 991225). Dr. Hills verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die durchgeführte Aktivität relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Dr. Hills ist mit der Aufnahme der auf ihren Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, einverstanden.

Die Informationen in dem Bericht, dem diese Erklärung beigefügt ist, die sich auf die Mineralressourcen für die Goldlagerstätte Sturec beziehen, basieren auf Informationen, die von Herrn Chris Grove zusammengestellt wurden, der ein Mitglied des Australasian Institute of Mining and Metallurgy (Nr. 310106) ist. Herr Grove ist ein Vollzeitangestellter von Measured Group Pty Ltd. und verfügt über ausreichende Erfahrung, die für den Stil der Mineralisierung und den Typ der betrachteten Lagerstätte sowie für die durchgeführte Aktivität relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe 2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Herr Grove stimmt der Aufnahme der auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in den Bericht in der Form und dem Kontext, in dem sie erscheinen, zu.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

