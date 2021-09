DGAP-News: sino AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

15.09.2021

- Ziel des Startups ist künstliche Intelligenz für Privatanleger zugänglich zu machen

- Sub Capitals holt sich mit der Finanzierungsrunde weitere Experten ins Team

- sino und Sub Capitals starten gemeinsames Pilotprojekt Düsseldorf, 15.09.2021 Die sino AG führt über ihre 100%-ige Tochtergesellschaft, die sino Beteiligungen GmbH, eine sechsstellige Pre-Seed Wandeldarlehensrunde des Fintech Startups Sub Capitals GmbH an. Nach ersten Gesprächen Ende 2020 mit den Gründern der Sub Capitals GmbH und weiterer vertiefter Prüfung der Technologie und des Setups erfolgte nun die Investition in das Unternehmen.



Das Team um die drei Gründer Franz Liebermann, Marc Schmid und Marius Siegert befindet sich auf einer ambitionierten Mission: Künstliche Intelligenz (KI) an den Finanzmärkten zu demokratisieren und dadurch einen fairen Zugang zu KI für alle und deren Geldanlage zu schaffen. "Wir wollen Privatanlegerinnen und -anlegern ermöglichen mit denselben Technologien wie die großen Marktteilnehmer, also zum Beispiel Hedge Funds oder Family-Offices, erfolgreich an den Finanzmärkten zu Investieren. Sub Capitals hat sich auf die Entwicklung eines eigenen KI-Systems für die Finanzmärkte spezialisiert, welches aus einer Reihe von state-of-the-art Machine Learning Modellen aufgebaut ist. Das System wird nun in einer App zugänglich gemacht, welche allen die Möglichkeit bietet, die quantitative Analyse der Finanzmärkte bis hin zur direkten Orderplatzierung durch eine KI automatisieren zu lassen.", so CEO und Gründer Marius Siegert. "Wir finden die Idee und das Konzept sehr spannend und vielversprechend. Auch das Team hat uns überzeugt", so Ingo Hillen, Vorstandsvorsitzender der sino AG. Mit der Finanzierung soll nun der Markteintritt mit einem ersten Echtgeldprodukt vorbereitet werden, bei dem sino nicht nur mit Kapital, sondern auch ihrem Netzwerk unterstützen wird. Den Gründern war es besonders wichtig, sich neben Kapital noch weitere Expertise ins Team zu holen. Nach dem Bootstrapping von über vier Jahren und der KI-Entwicklung steht nun der Aufbau eines erstklassigen Teams im Fokus. Aus diesem Grund wurden u.a. die Business Angels Dieter Rottmeir, als erfahrener Asset- und Riskmanager und Kapitalmarktspezialist, sowie Frank Borchard mit seiner Erfahrung beim Max-Planck-Institut für Hirnforschung, seiner Zeit bei der HSBC und bei mehreren größeren Firmen im Finanzsektor als operative Advisor geonboardet. In den nächsten Monaten soll der Produktlaunch mit bekannten Banking as-a-Service Partnern vorbereitet werden. Im ersten Halbjahr 2022 soll dieser zusammen mit der geplanten Seed Finanzierungsrunde beim Markteintritt vollzogen werden. Die KI ist aktuell für Early Adopters mit fiktivem Kapital bereits live auf der Neoland Plattform zugänglich. www.Neoland.ai Dies bietet jedem und jeder die Möglichkeit, schon vor dem offiziellen Launch erste Erfahrungen mit KI an den Finanzmärkten zu sammeln. Neben ihrem Einsatz zu Entwicklungszwecken im Neoland handelte die KI bereits bei einem ersten Bankenpartner in einem Proof of Concept live.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Ingo Hillen

Vorsitzender des Vorstands

Tel. +49 211 36 11 2040

ihillen@sino.de





Kontakt:

Olga Reinhardt

Assistentin der Geschäftsleitung

