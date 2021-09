Chinas Wirtschaft ringt wieder zunehmend stärker mit den Folgen der Corona-Pandemie.Peking - Chinas Wirtschaft ringt wieder zunehmend stärker mit den Folgen der Corona-Pandemie. Im August litt vor allem der Einzelhandel unter den in einigen Regionen des Landes strikten Massnahmen, um die Delta-Variante des Corona-Virus in den Griff zu bekommen - aber auch die Industrieproduktion und die Anlagen in Sachinvestitionen enttäuschten wie schon im Vormonat.

Den vollständigen Artikel lesen ...