Amazon will weitere 125.000 Leute einstellen. Dies gab der Konzern am Dienstag bekannt. Bereits Anfang des Monats hatte Amazon angekündigt, 40.000 neue Stellen zu schaffen. Das zeigt einmal mehr: Der neue CEO Andy Jassy denkt wie sein Vorgänger Jeff Bezos: ganz groß. Der Krake Amazon ist noch längst nicht satt.Seit Beginn der Pandemie hat Amazon nach eigenen Angaben allein in den USA 450.000 Mitarbeiter eingestellt. Damit will der Konzern seine Position vor allem im E-Commerce-Bereich noch weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...