DJ EUREX/Bund-Future im Verlauf weiter gedrückt

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den Bund-Future geht es am Mittwoch im frühen Verlauf nach unten. Der Dezember-Kontrakt verliert 13 Ticks auf 171,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,96 Prozent und das Tagestief bei 171,81 Prozent. Umgesetzt wurden knapp 23.000 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 135,47 Prozent. Charttechnisch ist für die Marktstrategen der DZ Bank der generelle Abwärtstrend des Anleihebarometers zwar noch intakt, die Indikatoren deuteten aktuell aber darauf hin, dass er sich abschwäche.

Der Datenkalender ist vergleichsweise gut gefüllt. Am Vormittag wird die Industrieproduktion im Euroraum für den Monat Juli bekanntgegeben. Nach einer längeren Schwächephase dürfte sich diese nach Einschätzung der DZ-Bank wieder stärker ausgeweitet haben. Zumindest lasse eine gute Auftragslage diesen Schluss zu.

Am Nachmittag folgen die Daten zur US-Industrieproduktion im Monat August. Die DZ-Bank rechnet mit einem weiteren Plus, allerdings dürften die globale Materialknappheit sowie Lieferverzögerungen den Anstieg insgesamt gebremst haben. Die Auftragseingänge dürften auch in den USA zuletzt weiter deutlich zugenommen haben und dürften insbesondere die regionalen Stimmungsindikatoren positiv beeinflusst haben.

September 15, 2021 02:59 ET (06:59 GMT)

