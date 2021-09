Gute Nachrichten gab es für die Anleger von Microsoft am Dienstag nach US-Börsenschluss. Denn die Konzernführung und der Aufsichtsrat haben beschlossen, die Anleger verstärkt am Erfolg des Tech-Konzerns zu beteiligen. Genau gesagt, hat der weltgrößte Software-Anbieter einen milliardenschweren Aktienrückkauf angekündigt. Bis zu 60 Milliarden Dollar (rund 51 Milliarden Euro) sollten dafür aufgewendet werden. Das Programm habe kein Ablaufdatum und könne jederzeit beendet werden, hieß es in einer Pressemitteilung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...