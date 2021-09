Berlin (ots) -"Online Mit Mir Selbst" - Ein neuartiges Jugendbuch zwischen Fiktion und InformationJacqueline Draheim-Frank veröffentlicht ein Buch für Teens, das neben einer authentischen Rahmenhandlung viele hilfreiche Infos rund um das Thema Erwachsenwerden, Achtsamkeit und Selfcare zusammenführt. Die Intention des sozialen Buchprojektes ist es, Jugendliche in ihrem Selbstwertgefühl zu unterstützen und zu stärken.Neben dieser berührenden, vereinzelt skurrilen, manchmal auch traurigen fiktionalen Geschichte, erwartet die Leser:innen zwischen den einzelnen Kapiteln hilfreiche Infoteile. So bestärkt "Online mit mir selbst" insbesondere die jungen Leser:innen darin, ihren Selbstfindungsprozess mit mehr Achtsamkeit und Gelassenheit anzugehen.Jacqueline Draheim-Frank hat mit "Online mit mir selbst" ein Herzensprojekt Wirklichkeit werden lassen. Mit der Hilfe von Teens, Expert:innen und Promis hat sie ein genauso spannendes wie hilfreiches Buch geschaffen, das sie während ihrer eigenen Pubertät gerne selbst an ihrer Seite gehabt hätte.Dieses Buch ist gemeinsam mit Jugendlichen entstanden. Denn wer weiß besser, wie es Jugendlichen in der Zeit der Pubertät geht und was sie unterstützen kann, als sie selbst?"Online mit mir selbst" von Jacqueline Draheim-Frank ist unter der ISBN 978-3-347-28639-9 im Handel bestellbar. Weitere Informationen findet man auf diesen Seiten:Buchtrailer:https://vimeo.com/557197538/35d54df7dbWebsite:https://www.onlinemitmirselbst.de/Pressekontakt:Sie haben Fragen? Sie möchten einLeseexemplar? Sie möchten ein Interview umsetzen?Hauke WagnerPresse für Autoren und BücherAm Stempelberg 5D-63571 Gelnhauseninfo@autor-presse.deOriginal-Content von: Presse für Bücher und Autoren - Hauke Wagner, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141275/5020467