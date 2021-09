Einem weiteren Wunsch der Baubranche mit Blick auf präzise und effiziente Tiefbauarbeiten wurde Rechnung getragen. Unicontrol bietet nun eine Lösung, die das Planieren mit einem Lader erheblich erleichtert. Mithilfe von Zeichnungen und GPS können Maschinenführer mit dem Lader nun Oberflächen ohne Unterstützung eines Arbeiters und eines Vermessers präzise nivellieren und einebnen. Das 3D-Maschinensteuerungssystem von Unicontrol ist jetzt für Bagger und Radlader erhältlich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210915005462/de/

The machine industry wants even more 3D control, so Unicontrol now has a solution for wheel loaders (Photo: Business Wire)