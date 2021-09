Die bei Apple sonst übliche Euphorie nach Produktneuigkeiten ist an den Börsen diesmal ausgeblieben. Die Aktien des US-Konzerns hatten nach der Vorstellung seines neuen iPhone 13 am Dienstag rund ein Prozent nachgegeben. Auch Papiere von Zulieferern des US-Technologieriesen in Japan rutschten im Sog dessen ab.

