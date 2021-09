Die Indizes an der Wall Street stabilisieren sich am Mittwoch im vorbörslichen Handel. Der Future auf den S&P 500 zieht am Mittwoch leicht an und kehrt über das 50% Fibonacci-Retracement des Aufwärtsimpulses, der mit dem Tief vom 19. August begann, zurück. Nach den gestern veröffentlichten US-Inflationsdaten fragen sich Anleger nach wie vor, ob der Preisdruck vorübergehend ist. Die von der Fed bevorzugte Kerninflation hatte sich im August verlangsamt und war schwächer ausgefallen als prognostiziert, ...

