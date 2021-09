Hamburg (ots) -Ski-Legende Felix Neureuther, 37, kümmert sich mit seiner Familie um seine geliebte bayerische Heimat, und auch Tochter Matilda, 3, und der anderthalbjährige Leo machen bereits kräftig mit. "Wir gehen zum Beispiel mit Müllbeutel und Müllzange raus", so Neureuther im GALA-Interview (Heft 38/2021, ab morgen im Handel). "Wer zum Schluss am meisten gesammelt hat, bekommt eine Überraschung. Es gibt zum Beispiel ein Eis oder eine selbstgebastelte Urkunde." Besonders engagiert sei seine Tochter. "Matilda fängt immer schon an zu schimpfen und sagt: ,Schaut mal, da hat schon wieder jemand etwas hingeschmissen!' Wenn sie jemanden mit einer Zigarette herumlaufen sieht, sagt sie: ,Aber nicht auf den Boden schmeißen!'"Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5020587