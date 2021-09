Die Tochter des US-Vermögensverwalters Nuveen meldet, dass die Hälfte der Leistung bereits in fortgeschrittener Entwicklung sei. Die Anlagen sollen in Italien, Portugal und Spanien entstehen.Der auf die Erneuerbaren spezialisierte Fondsmanager Glennmont Partners hat für die weitere Entwicklung, den Bau und den Betrieb der geplanten Solarparks in Italien, Portugal und Spanien ein eigenes Unternehmen namens BNZ mit Sitz in Barcelona gegründet. BNZ wird Teil des Clean Energy Fund III von Glennmont sein. Neben der Photovoltaik hat BNZ perspektivisch auch Batteriespeicher und Wasserstoff im Visier. ...

