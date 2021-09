DJ Commerzbank beruft zwei neue Vorstände - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank will einem Zeitungsbericht zufolge zwei neue Vorstände ernennen. Der Aufsichtsrat berate derzeit über die Bestellung von Thomas Schaufler, der derzeit bei der österreichischen Erste Group arbeitet, als neuen Privatkundenchef, berichtet das Handelsblatt. Jörg Oliveri del Castillo-Schulz von der Beratungsgesellschaft Roland Berger solle neuer IT-Vorstand werden als Nachfolger von Jörg Hessenmüller.

Formell beschlossen seien die Personalien noch nicht, so die Zeitung. Eine Entscheidung werde im Laufe des Tages erwartet. Ein Sprecher der Commerzbank wollte den Bericht nicht kommentieren. Auch ein Sprecher der Erste Group lehnte gegenüber Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab.

Über einen Abgang Hessenmüllers wird seit geraumer Zeit spekuliert. Er war in die Kritik geraten, nachdem im Juli die geplante Auslagerung der Wertpapierabwicklung an die HSBC gescheitert war. Dafür buchte die Bank im zweiten Quartal eine Sonderbelastung von 200 Millionen Euro. Als Grund für das Ende des Auslagerungsprojekts nannte die Bank seinerzeit technische Umsetzungsrisiken und veränderte Marktbedingungen. Sie will die Wertpapierentwicklung jetzt selbst weiterführen.

Laut Zeitung hat Hessenmüller vor allem deshalb den Zorn vieler Aufsichtsräte auf sich gezogen, weil er das Ausmaß des Desasters erst kurz nach seiner Vertragsverlängerung Mitte Juni offenbart habe.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2021 04:36 ET (08:36 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.