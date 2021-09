DJ GDV: Rekordzahl an Flut-Großschäden

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die Juli-Flut hat nach neuen Auswertungen der Versicherer so viele Großschäden angerichtet wie keine andere Naturkatastrophe zuvor. "Wir gehen aktuell von rund 400 Großschäden mit einer Gesamtsumme von 1,3 Milliarden Euro aus", sagt Jörg Asmussen, Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). "Das sind viermal so viele wie beim Hochwasser 2002 an Elbe und Donau."

Gezählt wurden den Angaben zufolge Schäden ab einer Million Euro bei einem einzelnen Versicherten. Diese entstünden vor allem im gewerblichen und industriellen Bereich für Gebäude, Maschinen und Geräte, seien aber auch bei Wohnhäusern möglich. "Es gab bei dieser Sturzflut mehrere versicherte Einzelschäden jenseits der 20 Millionen Euro, etwa in der Hotellerie, der Chemieproduktion und Metallverarbeitung", so Asmussen. Insgesamt richtete Tief "Bernd" dem GDV zufolge einen versicherten Schaden von rund 7 Milliarden Euro an - und sei damit die verheerendste Naturkatastrophe in Deutschland.

Die volkswirtschaftlichen Schäden lägen indes weitaus höher. "Bundesweit ist nicht mal die Hälfte der Gebäude gegen Starkregen und Hochwasser versichert", betonte Asmussen. Im Herbst werde die Branche deshalb Ideen vorlegen, wie sich die Verbreitung von Naturgefahrenversicherungen erhöhen lasse. Die Vorschläge müssten in ein Gesamtkonzept eingebunden sein, das auch mehr Maßnahmen zur privaten und staatlichen Prävention einschließe.

