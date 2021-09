Die Österreichische Post bringt eine Briefmarke in Form und aus dem Material einer FFP2-Maske heraus. Nachdem die Österreichische Post die Pandemie im vergangenen Jahr mit einer Klopapier-Briefmarke festgehalten hat, will sie 2021 daran erinnern, welche Bedeutung Schutzmasken mittlerweile eingenommen haben - und gibt daher eine Mini-FFP2-Maske als Sonderbriefmarke heraus. "Briefmarken spiegeln seit jeher das Geschehen ihrer Zeit wider. Mit der FFP2-Sonderbriefmarke möchten wir daher eine bleibende Erinnerung schaffen, die für all die Herausforderungen stehen soll, mit denen wir durch die Pandemie zurechtkommen müssen, sagt Post CEO Georg Pölzl.

